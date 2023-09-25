Курс доллара США на Московской бирже вырос до 96,45 руб., евро снизился до 102,02 руб.

УрБК, Москва, 27.09.2023. Курс доллара США растет в ходе торгов на Московской бирже, а евро снижается. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 96,45 руб., европейской — 102,02 руб. На момент закрытия торгов 26 сентября курс доллара США составлял 96,38 руб., евро — 102,15 руб.

Материалы по теме

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 96,19 руб., евро — до 101,88 руб.

УрБК, Москва, 26.09.2023. Курсы доллара США и евро снижаются в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 96,09 руб., евро — до 102,18 руб.

УрБК, Москва, 25.09.2023. Курсы доллара США и евро снижаются в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 ...

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 95,94 руб., евро — до 102,2 руб.

УрБК, Москва, 22.09.2023. Курсы доллара США и евро растут в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск ...

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 96,25 руб., евро снизился до 102,62 руб.

УрБК, Москва, 21.09.2023. Курсы доллара США и евро показывают разнонаправленную динамику в ходе торгов на Московской ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 96,77 руб., евро вырос до 103,34 руб.

УрБК, Москва, 20.09.2023. Курсы доллара США и евро показывают разнонаправленную динамику в ходе торгов на Московской ...