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Вчера, 17:05

Курс евро с начала торгов вырос на 0,85%

УрБК, Москва, 10.08.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 97,48 руб., евро — 107,53 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,29%, европейской — на 0,85%.
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