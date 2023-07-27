В культурном центре «Эрмитаж-Урал» сегодня пройдет открытая экскурсия «Детективы прошлого» в честь Дня археолога

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 28 июля пройдет кураторская ...10.05.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция о забытых профессиях дореволюционного Санкт-Петербурга
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 11 мая пройдет лекция, ...24.03.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдут завершающие мероприятия в рамках выставки «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа»
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) в воскресенье, 26 марта, ...23.03.2023 Культурный центр «Эрмитаж-Урал» представит лекцию о периоде правления императора Священной Римской империи Карла V Габсбурга
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня пройдет лекция «Карл ...08.02.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Испанская инквизиция в живописи и графике»
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея ИЗО) 9 ...