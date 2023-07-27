В культурном центре «Эрмитаж-Урал» сегодня пройдет открытая экскурсия «Детективы прошлого» в честь Дня археолога

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня состоится открытая экскурсия «Детективы прошлого», приуроченная ко Дню археолога. Мероприятие начнется в 18.30 в здании по адресу: ул. Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.



В ходе экскурсии жителям и гостям города представят экспонаты из зала Антики: предметы из стекла и керамики, редукции статуй прославленных мастеров, архитектурные пейзажи.



«Нам предстоит поговорить об истории археологии, познакомиться с понятиями «археологическая культура» и «культурный слой», рассмотреть типы археологических памятников. Перед нами предстанут удивительные судьбы Флавио Бьондо, Кириако де Пицциколли, Иоганна Винкельмана, Генриха Шлимана. Мы вспомним, как были открыты Геркуланум, Помпеи и легендарная Троя, обнаружены Венера Капитолийская и Август из Прима Порта», — говорится в анонсе мероприятия.



Экскурсию проводит сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Татьяна Помазуева.