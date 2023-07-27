УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:01

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» сегодня пройдет открытая экскурсия «Детективы прошлого» в честь Дня археолога

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня состоится открытая экскурсия «Детективы прошлого», приуроченная ко Дню археолога. Мероприятие начнется в 18.30 в здании по адресу: ул. Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.

В ходе экскурсии жителям и гостям города представят экспонаты из зала Антики: предметы из стекла и керамики, редукции статуй прославленных мастеров, архитектурные пейзажи.

«Нам предстоит поговорить об истории археологии, познакомиться с понятиями «археологическая культура» и «культурный слой», рассмотреть типы археологических памятников. Перед нами предстанут удивительные судьбы Флавио Бьондо, Кириако де Пицциколли, Иоганна Винкельмана, Генриха Шлимана. Мы вспомним, как были открыты Геркуланум, Помпеи и легендарная Троя, обнаружены Венера Капитолийская и Август из Прима Порта», — говорится в анонсе мероприятия.

Экскурсию проводит сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Татьяна Помазуева.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.07.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет кураторская экскурсия по завершающейся выставке «Столичная панорама»

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 28 июля пройдет кураторская ...

10.05.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция о забытых профессиях дореволюционного Санкт-Петербурга

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 11 мая пройдет лекция, ...

24.03.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдут завершающие мероприятия в рамках выставки «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа»

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) в воскресенье, 26 марта, ...

23.03.2023 Культурный центр «Эрмитаж-Урал» представит лекцию о периоде правления императора Священной Римской империи Карла V Габсбурга

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня пройдет лекция «Карл ...

08.02.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Испанская инквизиция в живописи и графике»

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея ИЗО) 9 ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (394)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18