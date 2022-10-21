УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:56

В рамках празднования 300-летия города в Екатеринбурге пройдет День моды и стиля

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. В рамках празднования 300-летия города в Екатеринбурге 17 августа на главной сцене Исторического сквера пройдет День моды и стиля. Мероприятие состоится при поддержке администрации города, Уральского государственного архитектурно-художественного университета и проекта «Неделя моды», сообщают организаторы.

Главным событием станет показ коллекции известного российского дизайнера Игоря Гуляева. Помимо него, приглашены еще 50 дизайнеров и брендов: начинающие и известные уральские авторы, профессионалы и гости из Москвы, Кыргызстана, Грузии. На подиуме покажут более 600 детских и взрослых образов.

В этот же день состоится финал конкурса «Лучшая юная модель — 2023», где будут участвовать 40 профессиональных моделей в возрасте от 4 до 16 лет с Урала и из Сибири. Конкурс проводится уже 13 лет, в нем успели поучаствовать 800 детей. Главным призом в этот раз станут велосипеды.

Вход на все показы свободный. Ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте «Недели моды».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.10.2022 В Екатеринбурге с 7 по 13 ноября 2022 года в 17-й раз пройдет EKATERINBURG FASHION WEEK

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. С 7 по 13 ноября 2022 года в 17-й раз пройдет Неделя моды в Екатеринбурге. ...

23.03.2022 В Екатеринбурге с 4 по 10 апреля пройдет Неделя моды

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2022. С 4 по 10 апреля пройдет 16 сезон EKATERINBURG FASHION WEEK (Неделя моды в ...

15.11.2021 В Екатеринбурге завершился 15 сезон Недели моды

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2021. В Екатеринбурге на площадке Уральского Центра развития дизайна завершился 15 сезон ...

08.11.2021 В Екатеринбурге стартует 15-й сезон Недели моды

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2021. В Екатеринбурге стартует очередная Неделя моды. Открытие юбилейного 15-го сезона ...

01.11.2021 В Екатеринбурге с 8 по 14 ноября пройдет традиционная Неделя моды

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2021. В Екатеринбурге с 8 по 14 ноября 2021 года в пятнадцатый раз пройдет Неделя моды. ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (394)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18