В рамках празднования 300-летия города в Екатеринбурге пройдет День моды и стиля

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. С 7 по 13 ноября 2022 года в 17-й раз пройдет Неделя моды в Екатеринбурге. ...23.03.2022 В Екатеринбурге с 4 по 10 апреля пройдет Неделя моды
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2022. С 4 по 10 апреля пройдет 16 сезон EKATERINBURG FASHION WEEK (Неделя моды в ...15.11.2021 В Екатеринбурге завершился 15 сезон Недели моды
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2021. В Екатеринбурге на площадке Уральского Центра развития дизайна завершился 15 сезон ...08.11.2021 В Екатеринбурге стартует 15-й сезон Недели моды
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2021. В Екатеринбурге стартует очередная Неделя моды. Открытие юбилейного 15-го сезона ...01.11.2021 В Екатеринбурге с 8 по 14 ноября пройдет традиционная Неделя моды
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2021. В Екатеринбурге с 8 по 14 ноября 2021 года в пятнадцатый раз пройдет Неделя моды. ...