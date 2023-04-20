УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:44

Объем предложения на вторичном рынке жилья в крупных городах за месяц снизился на 5-9%

УрБК, Москва, 15.08.2023. Объем предложения на вторичном рынке жилья в городах РФ с населением от 500 тыс. человек за последний месяц снизился на 9%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Циан Аналитика».

Аналитики федеральной компании «Этажи» приводят другие цифры. По их оценкам, за месяц объем предложения на «вторичке» сократился на 5%. Одна из основных причин — переориентация покупателей на вторичный рынок.

Как отметил коммерческий директор GloraX Егор Федоров, переход покупателей на вторичный рынок с первичного на фоне высоких цен и отмены околонулевых ставок от девелоперов был ожидаем.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.04.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...

10.04.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 2,6%

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...

24.03.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 3,7%

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...

27.01.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 4,2%

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на ...

23.01.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 6,6%

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (346)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18