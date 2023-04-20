Объем предложения на вторичном рынке жилья в крупных городах за месяц снизился на 5-9%

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...10.04.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 2,6%
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...24.03.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 3,7%
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...27.01.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 4,2%
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на ...23.01.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 6,6%
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на ...