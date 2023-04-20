Объем предложения на вторичном рынке жилья в крупных городах за месяц снизился на 5-9%

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Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 3,7%

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...

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УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на ...