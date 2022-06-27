В Челябинской области осудили двух местных жителей за махинацию с банковскими средствами на сумму более 1 млн рублей

УрБК, Челябинск, 27.06.2022. В Челябинской области суд вынес приговор шести местным жителям, обвиняемым в краже нефти ...23.06.2022 Жителя Южного Урала осудили за хищение у 37 потерпевших более 1,2 млн рублей
УрБК, Челябинск, 23.06.2022. На Южном Урале Карталинский суд вынес приговор местному жителю, который обманным путем ...06.06.2022 Челябинского предпринимателя осудили за незаконный оборот алкоголя и табака на сумму более 1,6 млн рублей
УрБК, Челябинск, 06.06.2022. На Южном Урале осужден местный житель за незаконный оборот немаркированной алкогольной и ...20.12.2021 В Екатеринбурге юрист осужден на 6 лет за мошенничество с недвижимостью
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. Свердловский областной суд по итогам рассмотрения апелляционной жалобы осудил юриста из ...12.07.2019 В Челябинске трех местных жителей признали виновными в хищении имущества РЖД
УрБК, Челябинск, 12.07.2019. В Челябинске трое местных жителей, ранее судимых за совершение хищений, признаны виновными ...