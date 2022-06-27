В Челябинской области осудили двух местных жителей за махинацию с банковскими средствами на сумму более 1 млн рублей

УрБК, Челябинск, 15.08.2023. На Южном Урале вынесен приговор двум местным жителям, которые обманным путем похитили у банка более 586 тыс. руб., а также покушались на хищение еще 498 тыс. руб. Преступления были совершены от имени подставного юридического лица, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



Как установил суд, в период с февраля по май 2022 года подсудимые организовали подставное юрлицо, от его имени заключили договор эквайринга с банком и через терминалы безналичной оплаты провели ряд фиктивных операций с использованием банковских карт физлиц. Дальнейшую деятельность злоумышленников пресекли сотрудника банка, заблокировав расчетный счет юрлица из-за сомнительных операций.



Помимо этого, подсудимые легализовали более 400 тыс. руб., полученных обманным путем, приобретя готовый бизнес — кофейню самообслуживания.



В отношении обоих южноуральцев было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество и покушение на мошенничество», «Незаконное образование юридического лица», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».



Решением Озерского городского суда виновным назначено наказание в виде 3 лет 9 месяцев и 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года каждому.



Представителем потерпевшей стороны заявлен гражданский иск о возмещении ущерба на сумму 586 тыс. руб., который частично возмещен — в размере 250 тыс. руб. Кроме того, сохранен арест, наложенный на имущество обвиняемых, на общую сумму 740 тыс. руб.



Приговор не вступил в законную силу.