Бизнес на мойке автомобилей в 2022 году

С каждым годом стремительно увеличивается количество владельцев автомобилей, которые, конечно же, пользуются услугами в сфере ухода за своим транспортом. К этой категории услуг относится и мойка машины, которая пользуется большим спросом, соответственно, является прибыльным делом. Бизнес на мойке автомобилей всегда будет актуальным. Если вы хотите попробовать открыть свое дело в этой сфере, то, прежде всего, нужно определиться с тем, какую мойку вы будете открывать: классическую или самообслуживания. Сегодня детально рассмотрим услуги и преимущества мойки самообслуживания.

За определенную сумму водитель на мойке самообслуживания может получить такие услуги:

— предварительная и основная мойка;

— несколько режимов ополаскивания;

— обработка машины воском;

— полоскание с помощью деморализованной воды (чтобы исключить разводы);

— уборка салона (с помощью специального пылесоса);

— сушка авто.

Причем водитель сам выбирает, какими услугами воспользоваться и в каком порядке. Такие мойки выгодны тем, что привлекают клиентов своей ценой и скоростью обслуживания. Преимуществом является то, что не нужно строить специальные боксы. Посты для автомоек устанавливают под навесом, что существенно сэкономит ваш бюджет. При выборе места учтите, что вам понадобится обустроить парковку для ожидания очереди. Конечно же, вы сможете экономить на сотрудниках, ведь для обслуживания до шести постов достаточно нанять одного оператора, который будет выполнять такие функции:

— пополнять резервуары с химией;

— при необходимости помогать водителям разобраться с оборудованием;

— следить за чистотой и порядком на территории.

Если мойка круглосуточная, то понадобится несколько операторов для работы посменно. Оплата происходит через терминал, поэтому кассир вам не понадобится. Однако при желании можно нанять бухгалтера.

Что ж, принцип работы понятен. Теперь давайте выделим основные плюсы и минусы такого бизнеса.

Открыть мойку самообслуживания значит получить такие преимущества:

— минимальное количество персонала для найма;

— отсутствие необходимости в строительстве специального помещения;

— большая проходимость;

— если мойка расположена в мегаполисе, то ее рентабельность составляет 50%;

— клиенты не предъявляют недовольство за оказанные услуги;

— бизнес несложный в управлении;

— высокий спрос на услуги мойки, даже в случае присутствия конкуренции в вашем городе.

Как и другие проекты, мойка самообслуживания имеет и несколько недостатков





— нужны большие денежные вложения;

— услуги на мойке дешевые;

— срок окупаемости достаточно длительный;

— могут быть трудности в поиске подходящего для стройки участка.

Несмотря на указанные недостатки, мойку самообслуживания, как бизнес-идею – проще реализовать чем автомойку классического формата, которая требует больших затрат на постройку, большой штат сотрудников. Она имеет ниже рентабельность и выше конкуренцию. Если мойка будет вашим первым бизнесом, то и управлять ей будет проще.

Помните, чтобы бизнес стал прибыльным и стабильным, главное – не экономить на первоначальных этапах. Важно выбрать выгодное место для стройки и приобрести хорошее оборудование, которое не придется постоянно ремонтировать. Для этого лучше обращаться к проверенным производителям, которые давно работают на рынке, имеют положительную репутацию. Автомойка самообслуживания, безусловно, выгодна тем, что будет приносить прибыль даже во время кризисов, особенно, если вы предложите своим клиентам низкую цену, а мойка будет работать быстро и круглосуточно. Следует правильно все организовать. Не бойтесь начинать свое дело и вкладывать в свои идеи деньги, ведь, как известно, лучший способ заработать – выгодно инвестировать, а мойки самообслуживания для этого идеально подходят.