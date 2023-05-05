УБРиР расширил линейку доступных предпринимателям устройств торгового эквайринга

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. Новые клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) смогут вернуть 100% ...19.10.2022 УБРиР ввел пониженную ставку на услугу «Смартфон как терминал»
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в рамках акции для предпринимателей ...21.04.2022 УБРиР уменьшил для бизнеса комиссию за эквайринг
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) уменьшил комиссию предпринимателям, ...07.04.2017 В 2016 году терминальная сеть УБРиРа пополнилась на 3 тыс. устройств
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2017. В 2016 году количество договоров торгового эквайринга, заключенных с Уральским банком ...19.11.2014 ОАО «УБРиР» начало предоставлять услуги прямого интернет-эквайринга
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2014. Уральский банк реконструкции и развития начал предоставлять для бизнеса услуги прямого ...