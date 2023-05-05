УБРиР расширил линейку доступных предпринимателям устройств торгового эквайринга

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. Новые клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) смогут вернуть 100% ...

УБРиР вернет предпринимателям комиссию за операции по СБП

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в рамках акции для предпринимателей ...

УБРиР ввел пониженную ставку на услугу «Смартфон как терминал»

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) уменьшил комиссию предпринимателям, ...

УБРиР уменьшил для бизнеса комиссию за эквайринг

В 2016 году терминальная сеть УБРиРа пополнилась на 3 тыс. устройств

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2017. В 2016 году количество договоров торгового эквайринга, заключенных с Уральским банком ...