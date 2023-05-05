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Вчера, 11:14

УБРиР расширил линейку доступных предпринимателям устройств торгового эквайринга

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил линейку устройств торгового эквайринга, доступных предпринимателям в аренду при заключении договора на обслуживание. Теперь клиенты банка могут воспользоваться кассовыми пин-падами P8bio, сообщает пресс-служба УБРиР.

УБРиР расширил линейку доступных предпринимателям устройств торгового эквайринга
Фото предоставлено пресс-службой УБРиРа

«Многим предпринимателям очень важно следовать рыночным тенденциям и использовать современные и инновационные модели терминалов, которые функционально закрывали бы все задачи в виде различных способов оплаты — СБП, бесконтактная оплата банковскими картами (NFC). Техническая сторона также важна: сенсорный экран c интуитивно понятным интерфейсом для удобства кассира и возможностью интеграции с кассовыми решениями, размещенными на торговых точках, и многое другое», — говорится в сообщении.

«Учитывая запросы наших клиентов, мы расширили линейку устройств дополнительным видом терминала со стильным дизайном и возможностью размещения как горизонтально, так и вертикально, с установкой на специальную стойку. Мы выбрали данную модель устройства, поскольку она соответствует современным протоколам, отлично зарекомендовала себя на практике и прекрасно совместима с различными кассовыми решениями клиентов», — отметила руководитель по развитию эквайринга в департаменте корпоративного бизнеса УБРиР Татьяна Габдулхаева.

Арендовать терминал P8bio могут все клиенты УБРиР, заключившие договор эквайринга. Все условия подключения можно узнать на сайте банка.
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