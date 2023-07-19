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В Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге примут участие представители 36 стран

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. В Международном фестивале университетского спорта примут участие спортсмены из 36 стран мира, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Полный список стран, представители которых приедут в Екатеринбург: Азербайджан, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Гватемала, Зимбабве, Индия, Ирак, Иран, Индонезия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Куба, Мексика, Монголия, Нигерия, Пакистан, Россия, Сербия, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Танзания, Турция, Узбекистан, Уганда, Шри-Ланка, Эквадор, Южная Осетия.

Отметим, что Международный фестиваль университетского спорта стартует 19 августа и продлится до 31 августа. Мероприятие станет аналогом Универсиады, в котором примут участия дружественные России страны.
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