В Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге примут участие представители 36 стран

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. Дирекция Международного фестиваля университетского спорта опубликовала список первых ...17.05.2023 Определен регламент проведения Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. Министр спорта России Олег Матыцин, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт ...06.03.2023 «Уральские авиалинии» получили статус официального перевозчика фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. Компания «Уральские авиалинии» стала официальным поставщиком Международного фестиваля ...01.02.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вошел в состав оргкомитета Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошел в состав организационного ...18.10.2022 В Екатеринбурге в рамках празднования 300-летия города пройдет Международный фестиваль университетского спорта
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. В августе 2023 года в ходе празднования 300-летия Екатеринбурга состоится Международный ...