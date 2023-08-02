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АТОР: При долларе по 120 рублей туризм станет роскошью для россиян

УрБК, Москва, 15.08.2023. Психологической отметкой, при которой россияне станут меньше путешествовать и отдых за рубежом станет роскошью, станет 115-120 руб. за долл. США и 140-150 за евро. Подобная ситуация уже наблюдалась весной 2022 года, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«За счет того, что ослабление рубля длится у нас с весны 2023 года и тренда на укрепление мы практически не наблюдали, в некой степени можно сказать, что потребитель не испытывает шокового давления от повышения курсов к международным валютам. С другой стороны, падение по сравнению с летом прошлого года рубля превысило 100%. И доступность путешествий, которые раньше стоили 2 тыс. долл. США и обходились в 110-120 тыс. рублей, сейчас перешло в 200 тыс. плюс», — цитирует его «Газета.ru».

Эксперт указывает, что начальный ценник на поездки за рубеж составит 180-200 тыс. руб. В первую очередь от этого пострадает бюджетный потребитель. Отсюда возникнут проблемы у не премиальных направлений: Египет, Таиланд, Шри-Ланка, Коломбо. Для Объединенных Арабских Эмиратов и Мальдив последствия будут менее значительны.

Напомним, что накануне курс доллара США на торгах поднимался выше 101 руб., евро — выше 111 руб. В связи с ослаблением рубля Банк России планирует провести внеочередное заседание по ключевой ставке.
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