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Вчера, 18:01

ВЦИОМ: Каждый второй россиянин одобряет трудовую миграцию

УрБК, Москва, 14.08.2023. ВЦИОМ провел очередной опрос, посвященный отношению россиян к трудовой миграции. По его итогам выяснилось, что 47% жителей РФ одобряют подобное явление, а 40% считают его негативным, сообщает «Коммерсантъ».

39% участников опроса считают, что межнациональные отношения в России стали более напряженными, 38% не заметили изменений, еще 15% считают, что они улучшились.

Отметим, что в опросе приняли участие 1,6 тыс. жителей России, достигших совершеннолетия.
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