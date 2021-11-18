ВЦИОМ: Каждый второй россиянин одобряет трудовую миграцию

Материалы по теме

ВЦИОМ: Более 40% россиян считают, что мигранты негативно влияют на экономику страны

УрБК, Москва, 18.11.2021. Согласно телефонному опросу, проведенному ВЦИОМ 10 ноября среди 1 тыс. 600 жителей России ...

ФОМ: 83% россиян считают необходимым сделать 31 декабря выходным днем

УрБК, Москва, 15.01.2020. По данным опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 83% россиян считают, что 31 декабря ...

Более четверти россиян считают цены на такси завышенными

УрБК, Москва, 22.03.2019. Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает ...

ВЦИОМ: россияне готовы назвать сбережениями сумму более 240 тыс. рублей

УрБК, Москва, 22.01.2013. Средняя сумма, которую россияне готовы назвать сбережениями, увеличилась за последние семь ...

ВЦИОМ: Каждый пятый россиянин считает своевременным брать кредиты

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2010. 34% россиян считают, что наступило хорошее время для крупных покупок, но кредиты ...