ВЦИОМ: Более 30% россиян провели лето без отпуска

В этом году доля россиян, которые хотели бы отдохнуть за границей, выросла до 39% по сравнению с 21% годом ранее, ...01.11.2018 Из-за нехватки денег 18% россиян провели летний отпуск дома
УрБК, Москва, 01.11.2018. Почти каждый пятый россиянин провел свой летний отпуск дома из-за нехватки денег на ...23.09.2016 Всего 7% россиян провели летний отпуск за границей
Каждый пятый опрошенный россиянин (20%) в 2016 году провел летный отпуск дома. Об этом свидетельствуют результаты ...23.09.2016 ВЦИОМ: Всего 7% россиян провели летний отпуск за границей
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2016. Каждый пятый опрошенный россиянин (20%) в 2016 году провел летный отпуск дома. Об этом ...28.09.2009 ВЦИОМ: Число граждан РФ, отказавшихся от поездки в отпуск по финансовым причинам, выросло до 39%
УрБК, Москва, 28.09.2009. «Большинство россиян, как и прежде, провели лето дома. По сравнению с прошлым годом больше ...