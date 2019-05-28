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ВЦИОМ: Более 30% россиян провели лето без отпуска

УрБК, Москва, 27.09.2023. Каждый третий опрошенный житель России провел лето без отпуска. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на который ссылается ТАСС.

В опросе приняли участие 1 тыс. 600 россиян в возрасте от 18 лет. Согласно его результатам, в этом году отказался от законного отпуска каждый третий россиянин — 35%. Это предельный показатель с 2018 года, ранее он находился на уровне 20-24%.

Около четверти россиян все-таки взяли отпуск, но предпочли отдыхать дома (23%). Большинство жителей страны призналось, что не готово тратить на отпуск более 50 тыс. руб. на человека, и каждый четвертый россиянин выбрал бюджетный отдых на даче (26%).

Внутренний туризм этим летом поддержали 13% опрошенных. В топ-3 направлений отдыха по России вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (10%), Казань и Республика Татарстан (8%), а также Москва и Новосибирск (по 7%). До Крыма этим летом добрались лишь 4%.

Предпочитающих проводить отдых за границей в этом сезоне набралось 3%. Турция (17%) остается самым популярным направлением, далее следуют Абхазия (14%), ОАЭ (12%) и Таиланд (7%).
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