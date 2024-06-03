Урал для летнего отдыха выбирают 12% россиян

УрБК, Москва, 03.06.2024. 53% россиян планируют в этом году провести летний отпуск дома, 28% — на даче. Такие ...03.08.2022 Почти 70% жителей России никогда не ездили отдыхать за границу
По данным опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 30% жителей России никогда не выезжали отдыхать в другие регионы ...10.01.2019 В 2019 году более трети россиян планируют провести свой отпуск у водоема
УрБК, Москва, 10.01.2019. В 2019 году более 36% россиян собираются провести отпуск у водоемов. Об этом свидетельствуют ...21.04.2015 В 2015 году в отпуск за границу намерены поехать 20% жителей Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2015. 20% жителей Екатеринбурга запланировали в сезон отпусков поездку за рубеж. Об этом ...10.06.2014 Только 3% россиян планируют отдохнуть в Крыму в этом году
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2014. Только 3% россиян намерены отдохнуть в этом году в Крыму. К таким выводам пришли ...