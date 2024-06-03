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Вчера, 13:46

Урал для летнего отдыха выбирают 12% россиян

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. 12% россиян выбирают для отдыха во время летнего отпуска Урал и Алтай. Об этом говорится в результатах опроса медиахолдинга Rambler&Co, пишет ТАСС.

Южные регионы страны выбрали 44% опрошенных, города Золотого кольца — 8%, Кавказ и Калининград — по 8%, леса и озера Сибири — 6%. Центральную Россию (включая Москву и Санкт-Петербург) и Дальний Восток выбрали по 6% опрошенных, север страны — 2%.

Для 81% опрошенных идеальная продолжительность отпуска составляет две недели, для 10% — 10 дней, для 5% — одну неделю, для 4% — менее недели. 35% респондентов готовы потратить в отпуске 20-40 тыс. руб. на человека, 25% — 40-60 тыс. руб., 22% — более 60 тыс. руб. 18% опрошенных рассчитывают израсходовать менее 20 тыс. руб. В опросе участвовали 57 тыс. 755 интернет-пользователей в возрасте 18-45 лет.

Ранее УрБК писал о том, что 53% россиян планируют в этом году провести летний отпуск дома, 28% — на даче. 39% из тех, кто проведет отпуск дома (53% опрошенных), заявили, что причина этого в финансовых сложностях.
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