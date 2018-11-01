Более 50% россиян планируют провести в 2024 году летний отпуск дома

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Половина россиян решила провести летний отпуск дома

УрБК, Москва, 23.05.2017. Почти половина россиян (47%) проведет летний отпуск, не выезжая из дома. Об этом сообщает ...

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УрБК, Москва, 28.09.2009. «Большинство россиян, как и прежде, провели лето дома. По сравнению с прошлым годом больше ...