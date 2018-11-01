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Вчера, 16:41

Более 50% россиян планируют провести в 2024 году летний отпуск дома

УрБК, Москва, 03.06.2024. 53% россиян планируют в этом году провести летний отпуск дома, 28% — на даче. Такие результаты показал мониторинговый опрос о планах россиян на лето Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Брать отпуск этим летом планируют 32% россиян. 16% — на две недели, 9% — на месяц, 4% — на неделю. 10% опрошенных заявили, что этим летом им вообще не нужен отпуск.

39% из тех, кто проведет отпуск дома (53% опрошенных), заявили, что причина этого в финансовых сложностях. 13% мешает по-другому провести отпуск работа, 6% — другие дела, 12% — состояние здоровья, 7% — маленькие дети. 8% заявили, что сами желают остаться дома.
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