ВЦИОМ: Эмигрировать желают 5% россиян

УрБК, Москва, 01.04.2024. Эмигрировать из России желают только 5% граждан, это минимальный показатель за все время ведения наблюдения, с 1991 года. Такие данные приводятся в мониторинговом опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



«На сегодняшний день эмиграционные настроения в российском обществе практически сошли на нет: абсолютное большинство россиян не рассматривают для себя переезд за границу на постоянное место жительства (93%), в то время как доля желающих эмигрировать из страны достигла минимума за все время мониторинга (с 1991 года), составив только 5%», — говорится в сообщении ВЦИОМ.



Пик желающих эмигрировать россиян наблюдался в 2019-2021 годах (16-17%). Этот показатель сравним с данными 1991 года (16%). Доля желающих остаться в РФ в вышеуказанные периоды составляла 81-82% и 70% соответственно. 64% россиян считает, что жить нужно в той стране, где ты вырос и получил образование, а 30% — в той стране, где человеку будет хорошо.



ВЦИОМ уточняет, что в данном случае речь идет о декларируемом намерении переехать. «Например, по данным опроса 2020 года, 43% из числа желающих эмигрировать даже не задумывались о сроках переезда, а 39% не предпринимали для этого никаких действий», — объясняет пресс-служба центра.