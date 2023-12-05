ВЦИОМ: Эмигрировать желают 5% россиян

30% опрошенных россиян имеют банковские вклады, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения ...04.02.2019 Доля совершеннолетних россиян, заявляющих о своем желании эмигрировать, в 2018 году составила 17%
УрБК, Москва, 04.02.2019. Доля россиян, заявляющих о желании эмигрировать, в 2018 году составила 17% от выборки среди ...02.07.2018 Каждый десятый россиянин хочет переехать за рубеж
УрБК, Москва, 02.07.2018. Каждый десятый россиянин выразил желание покинуть страну и переехать на постоянное место ...21.09.2015 Количество россиян, недовольных ситуацией в стране, выросло на 12%
Количество россиян, негативно оценивающих ситуацию в стране, за последние три месяца выросло на 12%. Об сообщает ...21.09.2015 ВЦИОМ: количество россиян, недовольных ситуацией в стране, выросло на 12%
УрБК, Москва, 21.09.2015. Количество россиян, негативно оценивающих ситуацию в стране, за последние три месяца выросло ...