Четверть свердловчан готовы потратить на отпуск более 100 тыс. руб.

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. 12% россиян выбирают для отдыха во время летнего отпуска Урал и Алтай. Об этом ...08.11.2021 За увеличение количества выходных выступают 50% свердловчан
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2021. Новое исследование от крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга Headhunter ...03.08.2020 Почти половина жителей Свердловской области отказалась от отпуска в период самоизоляции из-за нехватки денег
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2020. Самая частая причина отказа от отпуска у россиян и жителей Среднего Урала — нехватка ...05.08.2014 Большинство топ-менеджеров Екатеринбурга проводят отпуск в Европе
Большинство уральских топ-менеджеров предпочитают для отдыха европейские страны — Испанию (19%), Италию (15%) и Францию ...07.07.2009 ОАО «СКБ-банк»: Более половины населения готовы сегодня потратить на летний отпуск в среднем 30 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2009. Более половины населения готовы сегодня потратить на летний отпуск в среднем 30 тыс. ...