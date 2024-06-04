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Четверть свердловчан готовы потратить на отпуск более 100 тыс. руб.

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. Четверть свердловчан готовы потратить на отпуск более 100 тыс. руб., 15% собираются потратить 20-40 тыс. руб., 14% — 40-60 тыс. рублей, 10% — 60-80 тыс. рублей, 8% — до 20 тыс. руб., а 4% — 80-100 тыс. руб. Таковы результаты совместного исследования рекрутинговой платформы hh.ru и сервиса бронирования отелей «Островок».

Согласно данным исследования, чаще всего свердловчане в отпуске предпочитают пляжный отдых. Его выбирают 53% жителей региона. Активные виды отдыха предпочитают 44%, санаторные курорты – 36%, а экскурсионные туры – 31%. Проводить отпуск на даче или дома выбирают 33%.

Отправляться в отпуск 49% работников области предпочитают в июле, 42% – в августе, 38% – в июне и 34% – в сентябре. При этом, на текущий момент 72% работников Свердловской области еще находятся в процессе выбора даты и направления для отпуска, а уже отдохнули только 5%. Кроме того, 14% отправляться в отпуск не намереваются.

Отметим, что среди внутренних направлений отпуска среди свердловчан лидируют Краснодарский край и Санкт-Петербург, Алтайский край и Москва. Именно там чаще всего бронируют места размещения на лето. Из зарубежных направлений свердловские отпускники предпочитают Таиланд, Китай и Вьетнам, а также Абхазию и Турцию.
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