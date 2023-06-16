УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 12:30

Наивное явление

В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 в выходные открылась выставка «Нежданное явление. Живопись и скульптура художников-любителей Каменска-Уральского». До 10 декабря в залах музея можно будет увидеть 104 живописные работы и 27 скульптур мастеров, работающих в жанре наива.

Наивное явление

«Когда я готовил эту выставку, я смотрел на картины, я видел много пространства, мировосприятия, возвышенности. Все эти художники очень разные, и весьма философски относятся к пространству, особенно к его сакральным сторонам и его символам», — рассказал куратор выставки, заведующий отделом наивного искусства ЕМИИ Андрей Бобрихин.

Наивное явление

Центром притяжения художников Каменска-Уральского уже долгие годы является Городской выставочный зал, возникший как часть Каменск-Уральского краеведческого музея имени Ивана Стяжкина, который и собрал воедино для выставки в Екатеринбурге произведения из собственных фондов и личных коллекций художников.

Наивное явление

Вот уже более полувека в Каменске-Уральском живет традиция проведения ежегодной Городской художественной выставки. Это начинание возникло в студии изобразительного искусства Дворца культуры Уральского алюминиевого завода, которой с 1949 года руководил ее создатель Иосиф Жулковский.

Наивное явление

К регулярным студийным выставкам, проводившимся с 1959 года, присоединялись художники каменских предприятий и воспитанники студии Дворца культуры Синарского трубного завода, занимавшиеся под руководством художника Ивана Грибова.

Наивное явление

С каждым годом самодеятельное художественное движение Каменска-Уральского набирало силу, а в 1972 году в городском краеведческом музее открылся художественный отдел, под который в 1978 году было выделено новое здание. Так в Каменске-Уральском появился свой выставочный зал, получивший в 1993 году статус самостоятельного учреждения и снова вошедший в 2019 году в состав краеведческого музея.

Наивное явление

В 2023 году состоялась 60-я по счету Городская художественная выставка, взрастившая не одно поколение каменских художников: на ней, наряду с произведениями профессиональных авторов, по-прежнему экспонируются работы художников-любителей.

Наивное явление

Когда-то подобными новичками были Нина Белова, Размик Авшарян и Александр Якунин, работы которых, сопоставимые с творениями классиков наива, представляли регион на ряде крупных всероссийских выставок.

Наивное явление

Свое место в экспозиции занимают и отличающиеся космизмом пейзажи братьев Алексея и Игоря Мазалецких, побуждающие зрителей к философским размышлениям. Помимо живописи, на выставке можно будет увидеть и полтора десятка работ камнереза-любителя Николая Ильенко, а также декоративные объекты Валентины Сергеевой.
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
16.06.2023 В Музее наива покажут «разных людей»

В Музее наивного искусства завтра откроется выставка «Люди должны быть разными» ...

12.05.2023 В Музее наива в Екатеринбурге пройдет лекция о произведениях народного искусства на картинах русских художников

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 пройдет ...

01.03.2023 Наивное состояние

В Музее наива Екатеринбурга открылась выставка пермских художников «Пограничное состояние» ...

28.02.2023 В Музее наивного искусства Екатеринбурга 1 марта откроется выставка пермских художников «Пограничное состояние»

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Музее наива (входит в состав Екатеринбургского музея ИЗО) 1 марта откроется выставка ...

11.03.2022 В екатеринбургском Музее наивного искусства открывается выставка «Алапаевский феномен»

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2022. В екатеринбургском Музее наивного искусства 12 марта откроется для посетителей выставка ...

Популярные новости
22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО24.08.2023Валерий Ананьев: Благодаря проектам «Атомстройкомплекса» целые районы Екатеринбурга стали более современными и безопасными21.08.2023Академический отпраздновал 300-летие Екатеринбурга22.08.2023Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов24.08.2023Кредитование с низкой базы
Архив новостей
Сентябрь 2023 (407)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18