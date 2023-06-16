Наивное явление

В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 в выходные открылась выставка «Нежданное явление. Живопись и скульптура художников-любителей Каменска-Уральского». До 10 декабря в залах музея можно будет увидеть 104 живописные работы и 27 скульптур мастеров, работающих в жанре наива.«Когда я готовил эту выставку, я смотрел на картины, я видел много пространства, мировосприятия, возвышенности. Все эти художники очень разные, и весьма философски относятся к пространству, особенно к его сакральным сторонам и его символам», — рассказал куратор выставки, заведующий отделом наивного искусства ЕМИИ Андрей Бобрихин.Центром притяжения художников Каменска-Уральского уже долгие годы является Городской выставочный зал, возникший как часть Каменск-Уральского краеведческого музея имени Ивана Стяжкина, который и собрал воедино для выставки в Екатеринбурге произведения из собственных фондов и личных коллекций художников.Вот уже более полувека в Каменске-Уральском живет традиция проведения ежегодной Городской художественной выставки. Это начинание возникло в студии изобразительного искусства Дворца культуры Уральского алюминиевого завода, которой с 1949 года руководил ее создатель Иосиф Жулковский.К регулярным студийным выставкам, проводившимся с 1959 года, присоединялись художники каменских предприятий и воспитанники студии Дворца культуры Синарского трубного завода, занимавшиеся под руководством художника Ивана Грибова.С каждым годом самодеятельное художественное движение Каменска-Уральского набирало силу, а в 1972 году в городском краеведческом музее открылся художественный отдел, под который в 1978 году было выделено новое здание. Так в Каменске-Уральском появился свой выставочный зал, получивший в 1993 году статус самостоятельного учреждения и снова вошедший в 2019 году в состав краеведческого музея.В 2023 году состоялась 60-я по счету Городская художественная выставка, взрастившая не одно поколение каменских художников: на ней, наряду с произведениями профессиональных авторов, по-прежнему экспонируются работы художников-любителей.Когда-то подобными новичками были Нина Белова, Размик Авшарян и Александр Якунин, работы которых, сопоставимые с творениями классиков наива, представляли регион на ряде крупных всероссийских выставок.Свое место в экспозиции занимают и отличающиеся космизмом пейзажи братьев Алексея и Игоря Мазалецких, побуждающие зрителей к философским размышлениям. Помимо живописи, на выставке можно будет увидеть и полтора десятка работ камнереза-любителя Николая Ильенко, а также декоративные объекты Валентины Сергеевой.