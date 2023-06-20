В Свердловской области ограничат движение на участке трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. В Свердловской области две ночи подряд дорожные рабочие будут ограничивать движение по трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень. Ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия на 94 км трассы, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».



Так, в период с 22.00 15 августа до 03.00 16 августа, а также с 22.00 16 августа до 03.00 17 августа движение транспорта на данном участке будет реверсивным, управлять транспортным потоком будут регулировщики.