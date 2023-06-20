В Свердловской области ограничат движение на участке трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. На участке трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень до 1 июля будут проходить ремонтные ...18.08.2020 Проезд Р-351 на трассе Екатеринбург — Тюмень будет перекрыт в ночь на 21 августа
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2020. Ночью 21 августа на участке 33 километра трассы Екатеринбург — Тюмень будет перекрыт ...10.08.2020 На участке трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург в середине августа временно ограничат движение
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2020. На автодороге Пермь — Екатеринбург на участке км 282+340 в связи с капитальным ремонтом ...24.05.2019 На трассе Екатеринбург — Тюмень ограничат движение из-за работ по замене верхнего слоя дорожного покрытия
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2019. В Свердловской области на трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень возле Пышмы (с 174 по 200 ...16.07.2018 На участке трассы Екатеринбург — Тюмень на 4 дня ввели реверсивное движение
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2018. На участке трассы Р351 Екатеринбург — Тюмень с 16 по 19 июля из-за ремонта путепровода ...