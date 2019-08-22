УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

Рабочие на несколько часов ограничат движение на трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В Свердловской области рабочие на несколько часов введут ограничение движения автотранспорта на федеральной трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. Ограничения связаны с работами на железнодорожном переезде на 55 км трассы, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

Так, в период с 23.00 6 сентября до 06.00 7 сентября здесь будет введено реверсивное движение. На месте будут дежурить регулировщики.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.08.2019 На трассе Екатеринбург — Курган организуют реверсивное движение через железнодорожный переезд

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. На 55-м км федеральной трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган рядом с поселком ...

04.07.2019 На переезде трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган вводится реверсивное движение

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. В ночь на 5 июля СвЖД организует реверсивное движение через переезд на трассе Р-354 ...

20.06.2019 На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган организуют реверсивное движение из-за ремонта железнодорожного переезда

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. На 55-м км федеральной трассы Р-354 Екатеринбург —Шадринск — Курган рядом с поселком ...

14.05.2019 На участке трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган организуют реверсивное движение

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2019. С 22.00 14 мая до 05.00 15 мая специалисты Свердловской железной дороги (СвЖД) ...

20.11.2018 На участке трассы Екатеринбург — Курган введут реверсивное движение

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2018. На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган примерно на сутки будет ограничено движение ...

Популярные новости
11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан07.08.2023Игорь Ощепков: Изменения маршрутов позволят увеличить плотность движения на магистральных маршрутах города22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО11.08.2023Праздничный лук16.08.2023Валентина Савенкова о последствиях повышения ключевой ставки для россиян
Архив новостей
Сентябрь 2023 (133)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18