Рабочие на несколько часов ограничат движение на трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В Свердловской области рабочие на несколько часов введут ограничение движения автотранспорта на федеральной трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. Ограничения связаны с работами на железнодорожном переезде на 55 км трассы, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».



Так, в период с 23.00 6 сентября до 06.00 7 сентября здесь будет введено реверсивное движение. На месте будут дежурить регулировщики.