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Вчера, 13:39

В России из-за ослабления рубля вырос спрос на жилье

УрБК, Москва, 14.08.2023. В России отмечается рост спроса на жилье, который вызван ослаблением курса рубля, увеличением ключевой ставки и подорожанием ипотеки. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на экспертов по рынку недвижимости.

В июле активность пользователей «Циана», изучающих предложения на вторичном рынке, была на 15% больше, чем в июне. Показатель рос и в начале августа. На первичном рынке за июль реализовано 13,5 тыс. квартир — максимальный показатель с марта 2022 года.

Управляющий партнер Dombook Ирина Доброхотова отметила, что во время всплесков курса население стремится направить средства в более надежные консервативные инструменты. Но она также уточняет, что ослабление курса рубля не единственный фактор.
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