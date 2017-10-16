Помощник президента РФ ожидает нормализацию курса рубля в ближайшее время

УрБК, Москва, 16.10.2017. Снижение курса рубля уже произошло и сейчас резких изменений курса в реальном выражении вряд ...27.10.2014 Антон Силуанов: Снижение курса нацвалюты РФ на 1 рубль стоит бюджету России порядка 190-200 млрд рублей
УрБК, Москва, 27.10.2014. Снижение стоимости национальной валюты России на 1 рубль стоит федеральному бюджету РФ ...24.06.2013 Эльвира Набиуллина: Девальвации рубля в ближайшее время не будет
УрБК, Москва, 24.06.2013. Банк России и правительство проводят политику укрепления доверия к национальной валюте, ...28.10.2011 ООО КБ «Кольцо Урала»: Наиболее вероятный сценарий курса рубля — 30–33 единицы за доллар США
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2011. «Гибкость курса позволит рублю играть роль буфера: если мировую экономику ...27.02.2009 Инфляцию опять повысили
Инфляция в России в 2009 г. может составить от 13 до 14 %. Об этом заявил помощник президента России Аркадий Дворкович. ...