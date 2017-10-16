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Вчера, 11:57

Помощник президента РФ ожидает нормализацию курса рубля в ближайшее время

УрБК, Москва, 14.08.2023. В ближайшее время ожидается нормализация курса рубля, поскольку текущий обменный курс отклонился от фундаментальных уровней. С таким заявлением выступил помощник президента РФ Максим Орешкин.

«Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики — сильный рубль», — цитирует его ТАСС.

Главной причиной ослабления национальной валюты и ускорения инфляции М. Орешкин назвал мягкую денежно-кредитную политику. Но у Банка России есть инструменты для исправления ситуации, полагает помощник президента.
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