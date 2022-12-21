Курс доллара США на Мосбирже поднялся выше 100 руб.

УрБК, Москва, 21.12.2022. По состоянию на 8.35 мск курс доллара США на Московской бирже составил 70,59 руб., евро — ...19.12.2022 Курс доллара на Московской бирже превысил 65 рублей
УрБК, Москва, 19.12.2022. По состоянию на 07.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 65,18 руб., евро — ...05.10.2022 Курс доллара США на Московской бирже превысил 60 рублей
По состоянию на 14.50 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,12 руб., евро — 58,66 руб. С начала ...05.10.2022 Курс доллара США на Московской бирже превысил 60 рублей
УрБК, Москва, 05.10.2022. По состоянию на 14.50 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,12 руб., евро — ...12.05.2022 Курс доллара США на Мосбирже опустился до 65 рублей
УрБК, Москва, 12.05.2022. По состоянию на 14.59 мск курс долл. США на Московской бирже составляет 65,24 руб., курс евро ...