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Вчера, 11:24

Курс доллара США на Мосбирже поднялся выше 100 руб.

УрБК, Москва, 14.08.2023. По состоянию на 9.18 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 100,16 руб.

Отметим, что в последний раз американская валюта торговалась выше 100 руб. в марте 2022 года.
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