Курс евро на Мосбирже поднялся выше 110 руб.

УрБК, Москва, 14.08.2023. По состоянию на 10.58 мск курс евро на Московской бирже составляет 110,54 руб. Отметим, что в последний раз европейская валюта торговалась выше 110 руб. в марте 2022 года.

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