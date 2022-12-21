Курс евро на Мосбирже поднялся выше 110 руб.

По состоянию на 9.18 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 100,16 руб. Отметим, что в последний раз ...Вчера, 11:24 Курс доллара США на Мосбирже поднялся выше 100 руб.
УрБК, Москва, 14.08.2023. По состоянию на 9.18 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 100,16 руб. ...21.12.2022 Курс евро на Московской бирже временно превысил 75 рублей
УрБК, Москва, 21.12.2022. По состоянию на 8.35 мск курс доллара США на Московской бирже составил 70,59 руб., евро — ...19.12.2022 Курс евро на Московской бирже достиг 70 рублей
УрБК, Москва, 19.12.2022. По состоянию на 11.15 мск курс евро на Московской бирже составляет 70 руб. Это первый случай ...17.08.2022 Курс доллара на Московской бирже снизился до 60,37 руб., евро — до 61,11 руб.
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2022. По состоянию на 14.50 мск курс долл. США на Московской бирже составляет 60,37 руб., ...