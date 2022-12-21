Курс доллара США на Мосбирже поднялся выше 100 руб.

УрБК, Москва, 14.08.2023. По состоянию на 9.18 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 100,16 руб. ...21.12.2022 Курс евро на Московской бирже временно превысил 75 рублей
УрБК, Москва, 21.12.2022. По состоянию на 8.35 мск курс доллара США на Московской бирже составил 70,59 руб., евро — ...19.12.2022 Курс доллара на Московской бирже превысил 65 рублей
УрБК, Москва, 19.12.2022. По состоянию на 07.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 65,18 руб., евро — ...05.10.2022 Курс доллара США на Московской бирже превысил 60 рублей
По состоянию на 14.50 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,12 руб., евро — 58,66 руб. С начала ...05.10.2022 Курс доллара США на Московской бирже превысил 60 рублей
УрБК, Москва, 05.10.2022. По состоянию на 14.50 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,12 руб., евро — ...