«Уральские авиалинии» возобновили обслуживание владельцев золотых карт программы «Крылья» в бизнес-залах в Петропавловске-Камчатском

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. «Уральские авиалинии» возобновили обслуживание владельцев золотых карт программы ...14.11.2016 «Уральские авиалинии» умножают бонусы программы «Крылья»
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2016. Авиакомпания «Уральские авиалинии» умножает начисления участников программы «Крылья». ...27.08.2014 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает акцию для владельцев карт «Крылья»
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2014. Авиакомпания «Уральские авиалинии» для владельцев карт программы «Крылья» объявляет ...22.08.2014 Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает спеццены на перелет в Москву для владельцев карт «Крылья»
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2014. Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит скидку от любого тарифа на перелет в Москву ...26.06.2014 Владельцы карт «Крылья» получат дополнительные бонусы от ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии»
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2014. Весь июль, отправляясь по делам в Москву из Челябинска или обратно, владельцы карт ...