«Уральские авиалинии» возобновили обслуживание владельцев золотых карт программы «Крылья» в бизнес-залах в Петропавловске-Камчатском

«Уральские авиалинии» возобновили обслуживание владельцев золотых карт программы «Крылья» в бизнес-залах Екатеринбурга и Самары

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2014. Авиакомпания «Уральские авиалинии» для владельцев карт программы «Крылья» объявляет ...

ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает акцию для владельцев карт «Крылья»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает спеццены на перелет в Москву для владельцев карт «Крылья»

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2014. Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит скидку от любого тарифа на перелет в Москву ...