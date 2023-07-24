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«Уральские авиалинии» возобновили обслуживание владельцев золотых карт программы «Крылья» в бизнес-залах в Петропавловске-Камчатском

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. «Уральские авиалинии» с 11 августа 2023 года возобновили обслуживание владельцев золотых карт программы «Крылья» в международном аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского.

«С 11 августа 2023 г. Вы сможете получить обслуживание в бизнес-зале при предъявлении QR-кода в рамках программы Golden Key и при наличии авиабилета по тарифу премиум-эконом», — говорится в сообщении.

Более подробную информацию можно получить на сайте авиакомпании.
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