«Уральские авиалинии» возобновили обслуживание владельцев золотых карт программы «Крылья» в бизнес-залах Екатеринбурга и Самары

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2015. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» упростило для владельцев карт «Крылья» доступ в ...27.08.2014 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает акцию для владельцев карт «Крылья»
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2014. Авиакомпания «Уральские авиалинии» для владельцев карт программы «Крылья» объявляет ...26.06.2014 Владельцы карт «Крылья» получат дополнительные бонусы от ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии»
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2014. Весь июль, отправляясь по делам в Москву из Челябинска или обратно, владельцы карт ...06.12.2013 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличило количество бонусов в программу лояльности «Крылья»
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2013. Авиакомпания «Уральские авиалинии» добавила преимуществ в программу лояльности ...11.05.2012 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновило услугу бесплатного проезда на «Аэроэкспрессе» для участников программы «Крылья»
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2012. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет услугу бесплатного проезда на ...