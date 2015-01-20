«Уральские авиалинии» возобновили обслуживание владельцев золотых карт программы «Крылья» в бизнес-залах Екатеринбурга и Самары

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2015. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» упростило для владельцев карт «Крылья» доступ в ...

«Уральские авиалинии» упростили для клиентов авторизацию на сайте

Владельцы карт «Крылья» получат дополнительные бонусы от ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии»

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2014. Весь июль, отправляясь по делам в Москву из Челябинска или обратно, владельцы карт ...