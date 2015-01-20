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Вчера, 09:59

«Уральские авиалинии» возобновили обслуживание владельцев золотых карт программы «Крылья» в бизнес-залах Екатеринбурга и Самары

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. «Уральские авиалинии» возобновили обслуживание владельцев золотых карт программы «Крылья» в бизнес-залах аэропортов Екатеринбурга и Самары, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«С 20 июля 2023 года владельцы золотых карт программы «Крылья» могут получить обслуживание в зале повышенной комфортности при предъявлении QR-кода в рамках программы Golden Key и при наличии авиабилета по тарифу премиум-эконом», — говорится в сообщении.

Более подробную информацию можно получить на сайте авиакомпании.
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