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В Свердловской области на 52 предприятиях найдены связанные с выбросом вредных веществ в атмосферу нарушения

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. С начала 2023 года Управление Роспотребнадзора по Свердловской области провело 597 надзорных мероприятий на субъектах, являющихся источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. На 52 предприятиях нашлись нарушения санитарно-эпидемиологических норм по обеспечению качества атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба ведомства.

В итоге ведомство наложило четыре штрафа на сумму 135 тыс. руб., вынесло шесть предупреждений, семь представлений главного государственного санитарного врача и одно предложение. В суд направлено два иска для понуждения юридических лиц к исполнению санитарно-эпидемиологических требований.
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