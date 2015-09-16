В Свердловской области на 52 предприятиях найдены связанные с выбросом вредных веществ в атмосферу нарушения

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2015. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области и территориальные отделы за I ...

Почти четверть из проверенных свердловских предприятий оштрафованы за загрязнение воздуха

Около 6,5 млн рублей штрафов наложено на организации Свердловской области в 2013 году за нарушения требований к водоснабжению

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2014. В 2013 году в Свердловской области было проведено 624 проверки хозяйствующих ...