В Свердловской области на 52 предприятиях найдены связанные с выбросом вредных веществ в атмосферу нарушения

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2015. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области и территориальные отделы за I ...07.03.2014 Около 6,5 млн рублей штрафов наложено на организации Свердловской области в 2013 году за нарушения требований к водоснабжению
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2014. В 2013 году в Свердловской области было проведено 624 проверки хозяйствующих ...18.11.2013 С начала 2013 года за загрязнение атмосферы в Свердловской области выписано штрафов на 2,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2013. На хозяйствующие субъекты Свердловской области за десять месяцев 2013 года наложено 362 ...11.05.2010 Роспотребнадор обвинил ЗАО «Уральский турбинный завод» в сбросе сточных вод в реку с превышением норм загрязняющих веществ
ЗАО «Уральский турбинный завод» не выполнило в полном объеме предписания надзорных органов. К такому выводу пришли ...11.05.2010 ЗАО «Уральский турбинный завод» продолжает сброс сточных вод в реку Основинка с превышением норм сброса загрязняющих веществ
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2010. ЗАО «Уральский турбинный завод» не выполнило в полном объеме предписания надзорных ...