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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил выплаты студентам-медикам на целевом наборе

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. Губернатор Свердловской области поднял ежегодные выплаты студентам-медикам, которые учатся по программе целевого набора. С 2024 года учащиеся в учреждениях среднего профессионального образования будут получать 10 тыс. руб. в год, студенты вузов — 20 тыс. руб. в год, сообщает департамент информационной политики региона.

«Согласно представленным расчетам, в 2024 году на выплаты смогут претендовать более 3 тыс. человек. С учетом повышения предполагаемая общая сумма выплат составит до 59 млн руб.», — отметил Е. Куйвашев.

Ранее ежегодная выплата составляла 2 тыс. руб. и предназначалась всем, кто учится по целевому набору. Новые выплаты будут носить заявительный характер. Добавим, что сейчас в Уральском государственном медицинском университете учатся 2,6 тыс. «целевиков».
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