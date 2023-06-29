Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил выплаты студентам-медикам на целевом наборе

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил региональную программу ...29.06.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил разработать коэффициенты для повышения зарплат медиков на северных территориях региона
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Больницы Свердловской области укомплектованы врачами на 90% и на 93% — средним ...31.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил порядок выплаты субсидий на оформление 7,5 тыс. га неиспользуемых сельхозземель
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил правила выплаты и ...24.04.2020 Екатеринбург получит более 90,6 млн рублей на дополнительные выплаты медикам
Екатеринбург в рамках межбюджетного трансфера получит 90 млн 604 тыс. руб. на стимулирующие выплаты медикам. ...24.04.2020 Екатеринбург получит более 90,6 млн рублей на дополнительные выплаты медикам
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2020. Екатеринбург в рамках межбюджетного трансфера получит 90 млн 604 тыс. руб. на ...