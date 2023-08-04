Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,69%

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 24 ...28.07.2023 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,62%
Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 17 по 24 июля выросли на 0,07% и ...28.07.2023 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,62%
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 17 ...21.07.2023 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,84%
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 10 ...07.07.2023 Цены на бензин марки АИ-95 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,39%
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 26 ...