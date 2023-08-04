Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,69%

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 31 июля по 7 августа выросли на 0,69% и составили 63,9 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,54%, до 48,84 руб. Бензин АИ-95 — на 0,55%, до 52,62 руб. Стоимость дизельного топлива за указанный период выросла на 0,12% и составила 59,84 руб.

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