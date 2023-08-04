УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:21

Экспертиза разрешила благоустройство летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Историко-культурная экспертиза дала разрешение на благоустройство летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге. Соответствующее заключение представлено на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

«В заложенных археологических разрезах признаков объектов культурного наследия не обнаружено. При визуальном осмотре всей территории участка, древних объектов и сооружений, артефактов (фрагментов керамической посуды, изделий из камня, кости и др.) не обнаружено», — говорится в документе.

Добавим, что в парке идет подготовка к установке колеса обозрения.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.08.2023 В летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге началась подготовка к установке колеса обозрения

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге началась подготовка к установке колеса ...

31.01.2022 В Екатеринбурге зарегистрировали 18 новых объектов культурного наследия

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2022. В Екатеринбурге в 2021 году зарегистрировали 18 новых объектов культурного наследия ...

24.12.2021 Эксперты одобрили проект прокладки освещения в Преображенском парке Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2021. Археологическая экспертиза выдала положительное заключение по проекту прокладки ...

17.12.2021 Эксперты разрешили строительство магазина в центре Екатеринбурга рядом с Мытным двором

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. Историко-культурная экспертиза дала разрешение на строительство магазина в центре ...

23.07.2012 Здание бывшего кинотеатра «Темп» в Екатеринбурге может быть включено в реестр объектов культурного наследия РФ

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2012. Здание бывшего кинотеатра «Темп» в Екатеринбурге может быть включено в реестр ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (267)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18