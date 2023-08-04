Экспертиза разрешила благоустройство летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге началась подготовка к установке колеса ...31.01.2022 В Екатеринбурге зарегистрировали 18 новых объектов культурного наследия
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2022. В Екатеринбурге в 2021 году зарегистрировали 18 новых объектов культурного наследия ...24.12.2021 Эксперты одобрили проект прокладки освещения в Преображенском парке Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2021. Археологическая экспертиза выдала положительное заключение по проекту прокладки ...17.12.2021 Эксперты разрешили строительство магазина в центре Екатеринбурга рядом с Мытным двором
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. Историко-культурная экспертиза дала разрешение на строительство магазина в центре ...23.07.2012 Здание бывшего кинотеатра «Темп» в Екатеринбурге может быть включено в реестр объектов культурного наследия РФ
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2012. Здание бывшего кинотеатра «Темп» в Екатеринбурге может быть включено в реестр ...