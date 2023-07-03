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В летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге началась подготовка к установке колеса обозрения

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге началась подготовка к установке колеса обозрения. Специалисты проверили участок и скоро приступят к монтажу конструкции. Сначала прибудут основание и лучи колеса, после — кабинки, говорится в Telegram-канале парка.

Колесо будет иметь диаметр 25 метров и 18 закрытых кабинок. Аттракцион сделают всесезонным: летом будет работать кондиционер, зимой — обогреватель. Полный оборот колеса займет пять минут.

Площадку перед колесом тоже благоустроят. При этом деревья трогать не будут.

«Параллельно с установкой аттракциона, мы планируем убрать из центра парка ветхое здание, которое совсем не украшает его центральную площадь. Там появится новый асфальт. Будем держать в курсе о дальнейших планах и событиях в парке», — говорится в сообщении.

Добавим, что администрация Екатеринбурга подвела итоги опроса по благоустройству летнего парка «Уралмаш». Порядка 60% респондентов сказали, что парк стоит «полностью изменить», чтобы он стал лучше.
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