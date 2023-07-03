В летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге началась подготовка к установке колеса обозрения

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. Комитет благоустройства администрации города Екатеринбурга подвел итоги опроса по ...03.07.2023 «Кинолето УБРиР» в этом году пройдет в двух парках Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. Показы фильмов под открытым небом «Кинолето УБРиР» в этом году пройдут в двух парках ...09.08.2016 В США трое детей выпали из колеса обозрения
В США трое детей выпали из колеса обозрения, передает ABC News со ссылкой на полицию. Инцидент произошел вечером в ...01.10.2012 Самое высокое колесо обозрения в мире появится в Нью-Йорке
Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявил о запуске проекта по сооружению самого высокого колеса обозрения в мире. Об этом ...23.06.2009 В Белфасте голого мужчину 2 часа снимали с «чертово колеса»
Более двух часов потратили полицейские и пожарные Белфаста, уговаривая мужчину, одетого в одни трусы, слезть с ...