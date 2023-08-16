Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство летнего парка «Уралмаш»

Фото из официального Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход работ по благоустройству летнего парка «Уралмаш». Работы на этой территории будут закончены к 90-летию основания парка, написал градоначальник в своем Telegram-канале.В 2023 году летний парк «Уралмаш» победил в городском голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды», но не смог набрать количество голосов, необходимое для получения федерального финансирования на благоустройство.«Я тогда пообещал найти способ приступить к благоустройству силами муниципалитета. Многие заметили, что парк уже начал преображаться и хорошеть», — написал А. Орлов.По итогам поездки он отметил нововведения: в парке установлено 25-метровое колесо обозрения, работает фудкорт, убрано ветхое строение из центра парка, появилось освещение.