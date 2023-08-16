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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство летнего парка «Уралмаш»

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход работ по благоустройству летнего парка «Уралмаш». Работы на этой территории будут закончены к 90-летию основания парка, написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство летнего парка «Уралмаш»

В 2023 году летний парк «Уралмаш» победил в городском голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды», но не смог набрать количество голосов, необходимое для получения федерального финансирования на благоустройство.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство летнего парка «Уралмаш»

«Я тогда пообещал найти способ приступить к благоустройству силами муниципалитета. Многие заметили, что парк уже начал преображаться и хорошеть», — написал А. Орлов.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство летнего парка «Уралмаш»

По итогам поездки он отметил нововведения: в парке установлено 25-метровое колесо обозрения, работает фудкорт, убрано ветхое строение из центра парка, появилось освещение.

Фото из официального Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова
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