Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство летнего парка «Уралмаш»

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. Основные работы по благоустройству Летнего парка «Уралмаш» начнутся в 2024 году. Об ...04.08.2023 В летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге началась подготовка к установке колеса обозрения
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге началась подготовка к установке колеса ...16.12.2022 Власти Екатеринбурга передали летний парк «Уралмаш» в пользование ЦПКиО имени В.В. Маяковского для реализации проекта благоустройства
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Власти Екатеринбурга передали летний парк «Уралмаш» в пользование ЦПКиО им. В.В. ...27.07.2022 На благоустройство летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге выделят 6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2022. На выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству летнего парка «Уралмаш» ...03.06.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал найти возможности для реконструкции летнего парка «Уралмаш»
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, подводя итоги недели в своем личном Telegram-канале, ...