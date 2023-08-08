Ставки по автокредитам в России снизились до 13,91%

УрБК, Москва, 08.08.2023. За июль 2023 года российские банки выдали физическим лицам 1,53 трлн руб. кредитов. Это на ...05.06.2023 Портфель автокредитования в России может вырасти до 1,4 млрд рублей к концу 2023 года
Портфель автокредитования в России по итогам 2023 года может вырасти на 14-16% до 1,4 млрд руб. Ранее ожидалось, что ...05.06.2023 Портфель автокредитования в России может вырасти до 1,4 млрд рублей к концу 2023 года
УрБК, Москва, 05.06.2023. Портфель автокредитования в России по итогам 2023 года может вырасти на 14-16% до 1,4 млрд ...25.09.2015 Ставки по автокредитам в августе выросли на 2%
В августе этого года ставки по автокредитованию выросли на 2% и достигли отметки 18%. Об этом сообщает пресс-служба ...25.09.2015 Ставки по автокредитам в августе выросли на 2%
УрБК, Москва, 25.09.2015. В августе этого года ставки по автокредитованию выросли на 2% и достигли отметки 18%. Об этом ...