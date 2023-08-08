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Вчера, 14:23

Ставки по автокредитам в России снизились до 13,91%

УрБК, Москва, 10.08.2023. По итогам июня 2023 года ставки по автокредитам в России составили 13,91%. Это первый с декабря 2021 года случай, когда они оказались ниже 14%, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Банка России.

Снижение показателя началось в марте, совпав с восстановлением рынка автокредитования. По информации Frank RG, в июле граждане получили 113,6 тыс. на сумму 165 млрд руб. Это больше июньских результатов на 37% и 30% соответственно.

Автокредитование растет в связи с реализацией отложенного спроса, опасениями населения по поводу дальнейшего подорожания транспорта, увеличением производства на российских предприятиях и появлением на рынке большого числа китайских автомобилей. Но эксперты указывают, что рынок все еще дефицитный.

Из-за дефицита и сложностей с параллельным импортом машины продолжают дорожать, а вместе с ними растет средний размер автокредита. В июле он составил 1,5 млн руб. (по данным Frank RG), превзойдя прошлогодний результат на 17%. За счет этого кредитные организации сохраняют высокую маржинальность даже при снижении ставок. Вдобавок растет конкуренция среди банков за кредитоспособных клиентов.
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