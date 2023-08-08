Ставки по автокредитам в России снизились до 13,91%

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УрБК, Москва, 05.06.2023. Портфель автокредитования в России по итогам 2023 года может вырасти на 14-16% до 1,4 млрд ...

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Ставки по автокредитам в августе выросли на 2%

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