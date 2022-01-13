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За июль российские банки выдали 1,53 трлн рублей розничных кредитов

УрБК, Москва, 08.08.2023. За июль 2023 года российские банки выдали физическим лицам 1,53 трлн руб. кредитов. Это на 4,65% больше, чем в июне, и в 1,8 раза — чем в июле 2022 года, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Frank RG.

Наибольший рост показали автокредитование и POS-кредитование (выдаваемые в торговых точках). Первых было выдано 113,6 тыс. в количественном выражении и 165 млрд руб. — в денежном. Это больше июньских показателей на 37% и 30% соответственно. Рост связан с реализацией отложенного спроса, появлением на рынке китайских машин и опасениями перед дальнейшим подорожанием автомобилей.

В POS-сегменте объем выдачи с июня вырос на 10,5%, до 41,5 млрд руб. Всего выдано 1,23 млн займов — на 4,65% больше, чем месяцем ранее. Средний размер кредита увеличился до 33,7 тыс. руб.
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