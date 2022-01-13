За июль российские банки выдали 1,53 трлн рублей розничных кредитов

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Российские банки в 2021 году выдали кредиты населению на 14 трлн рублей

УрБК, Москва, 13.01.2022. Российские банки в 2021 году выдали населению кредиты на общую сумму 14,1 трлн руб. По ...

В июле количество выданных российскими банками ипотечных кредитов снизилось на 20,6%

За июль 2021 года российские банки выдали 433,077 млрд руб. в виде ипотечных жилищных кредитов. В июне этот показатель ...

В июле количество выданных российскими банками ипотечных кредитов снизилось на 20,6%

УрБК, Москва, 31.08.2021. За июль 2021 года российские банки выдали 433,077 млрд руб. в виде ипотечных жилищных ...

В июле количество выданных в России кредитов сократилось на 11%

В июле 2016 года российские банки выдали 1,96 млн новых кредитов на общую сумму 236,5 млрд руб. По данным Объединенного ...

В июле количество выданных в России кредитов сократилось на 11%

УрБК, Москва, 26.08.2016. В июле 2016 года российские банки выдали 1,96 млн новых кредитов на общую сумму 236,5 млрд ...