За июль российские банки выдали 1,53 трлн рублей розничных кредитов

УрБК, Москва, 13.01.2022. Российские банки в 2021 году выдали населению кредиты на общую сумму 14,1 трлн руб. По ...31.08.2021 В июле количество выданных российскими банками ипотечных кредитов снизилось на 20,6%
За июль 2021 года российские банки выдали 433,077 млрд руб. в виде ипотечных жилищных кредитов. В июне этот показатель ...31.08.2021 В июле количество выданных российскими банками ипотечных кредитов снизилось на 20,6%
УрБК, Москва, 31.08.2021. За июль 2021 года российские банки выдали 433,077 млрд руб. в виде ипотечных жилищных ...26.08.2016 В июле количество выданных в России кредитов сократилось на 11%
В июле 2016 года российские банки выдали 1,96 млн новых кредитов на общую сумму 236,5 млрд руб. По данным Объединенного ...26.08.2016 В июле количество выданных в России кредитов сократилось на 11%
УрБК, Москва, 26.08.2016. В июле 2016 года российские банки выдали 1,96 млн новых кредитов на общую сумму 236,5 млрд ...