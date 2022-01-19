В Екатеринбурге на первичном рынке выставлены на продажу 51 тыс. квартир

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. На первичном рынке Екатеринбурга на продажу выставлена 51 тыс. квартир. Из них сданы около 2 тыс. За июль зарегистрировано 2,5 тыс. договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) и в целом отмечается высокая активность покупателей. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции президент Уральской палаты недвижимости Валерия Козлова.



«Часто возникает вопрос: не случилось ли затоваривания рынка? Здесь я хочу сказать, что в Екатеринбурге застройщики прекрасно справляются с общим построенным объемом. У нас регистрируются высокие показатели по продажам», — отметила спикер.



По ее словам, сейчас число сделок находится на уровне 2021 года, который считается благоприятным. За два года цены на новостройки выросли на 37%, а за I полугодие — на 1-2%. При этом на рынке наблюдается высокая конкуренция: пятеро самых крупных застройщиков контролируют меньше половины рынка.



На вторичном рынке выставлено 2,9 тыс. квартир, и ситуацию можно охарактеризовать как дефицитную с точки зрения качественного предложения. Но В. Козлова уточнила, что квартиры на вторичном рынке продаются быстрее. За два года цены на такие квартиры выросли на 28%, за последние полгода — на 8%.



Спикер отмечает, что рынок недвижимости стабилизировался. Осенью сохранится небольшой тренд на повышение цен, но резкие скачки маловероятны, как и снижение.