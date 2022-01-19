В Екатеринбурге на первичном рынке выставлены на продажу 51 тыс. квартир

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2022. Средняя цена квартир в Екатеринбурге в 2021 году выросла на 19-20%. Об этом в ходе ...14.07.2021 В новостройках Екатеринбурга не продано 27 тыс. квартир
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2021. В настоящее время в новостройках Екатеринбурга не продано около 27 тыс. квартир. Об ...13.04.2015 Цены на новое жилье в Свердловской области выросли с начала года на 3,7%
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2015. В Свердловской области цены на жилье в новостройках за I квартал этого года выросли на ...13.04.2015 В I квартале 2015 года средние цены на первичном рынке жилья в Свердловской области выросли на 3,7%
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2015. В I квартале 2015 года средние цены на первичном рынке жилья в Свердловской области по ...18.01.2012 Уральская палата недвижимости: цены на жилье в Екатеринбурге сдерживает существенное предложение на вторичном рынке
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2012. Тенденцией 2011 года стала рекордно высокая активность покупателей, которая наблюдалась ...