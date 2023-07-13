Годовая инфляция в Свердловской области в июле ускорилась до 4,02%

Инфляция на Среднем Урале в июне составила 3,18% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в мае — 2,73%). Об ...13.07.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в июне ускорилась до 3,18%
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Инфляция на Среднем Урале в июне составила 3,18% по сравнению с аналогичным месяцем ...13.06.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в мае ускорилась до 2,73%
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. Инфляция на Среднем Урале в мае составила 2,73% по сравнению с аналогичным месяцем ...11.08.2022 Годовая инфляция в Свердловской области в июле замедлилась до 14,78%
Инфляция на Среднем Урале в июле 2022 года составила 14,78% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в июне ...11.08.2022 Годовая инфляция в Свердловской области в июле замедлилась до 14,78%
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2022. Инфляция на Среднем Урале в июле 2022 года составила 14,78% по сравнению с аналогичным ...