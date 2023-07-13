Годовая инфляция в Свердловской области в июле ускорилась до 4,02%

Инфляция на Среднем Урале в июле составила 4,02% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в июне — 3,18%). Об этом сообщает Свердловскстат.



Продовольственные товары за год подорожали на 0,14%, непродовольственные — на 2,1%. Алкоголь за год подешевел на 0,55%. Услуги подорожали на 12,21%.



Потребительские цены в регионе в июле по сравнению с июнем выросли на 0,49%.