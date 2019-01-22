Банк России до конца года перестанет покупать валюту по бюджетному правилу

УрБК, Москва, 10.08.2023. Банк России до конца 2023 года прекратит приобретать валюту на внутреннем рынке по бюджетному правилу. Это сделано для снижения волатильности финансовых рынков, сообщает пресс-служба регулятора.



Решение о возобновлении подобных операций будет приниматься на основе фактической обстановки на финансовых рынках. Отложенные в 2023 году покупки также будут вестись после возвращения закупок валюты по бюджетному правилу. Регулятор может вернуться к отложенным покупкам в течение 2024 года и последующих лет.



«При этом Банк России продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния для их размещения в разрешенные финансовые активы в первом полугодии 2023 года, в объеме 2,3 млрд рублей в день», — говорится в сообщении.