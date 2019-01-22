Банк России до конца года перестанет покупать валюту по бюджетному правилу

УрБК, Москва, 22.01.2019. Банк России продолжил 18 января 2019 года покупки на рынке валюты для Минфина в рамках ...17.01.2019 Банк России 15 января купил на рынке валюту для Минфина на 15,6 млрд рублей
Банк России возобновил 15 января 2019 года покупки на рынке валюты для Минфина в рамках бюджетного правила после ...17.01.2019 Банк России 15 января купил на рынке валюту для Минфина на 15,6 млрд рублей
УрБК, Москва, 17.01.2019. Банк России возобновил 15 января 2019 года покупки на рынке валюты для Минфина в рамках ...15.01.2019 Банк России возобновит покупку валюты для Минфина по бюджетному правилу
УрБК, Москва, 15.01.2019. Банк России с 15 января 2019 года после перерыва в несколько месяцев возобновит покупки ...14.09.2018 Банк России продлил приостановку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке до конца 2018 года
Банк России принял решение продлить приостановку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации ...