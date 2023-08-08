Официальный курс доллара США вырос на 1,3 руб., евро — на 1,4 руб.

УрБК, Москва, 10.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 августа 2023 года. Курс долл. США вырос на 1,32 руб., до 97,39 руб., евро — на 1,45 руб., до 106,8 руб.