Официальный курс доллара США вырос до 100,03 руб., евро — до 106,20 руб.

УрБК, Москва, 11.12.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 декабря 2024 года. Курс доллара США вырос на 66 коп., до 100,03 руб., евро — на 1,10 руб., до 106,20 руб.