Официальный курс доллара США вырос до 100,03 руб., евро — до 106,20 руб.

УрБК, Москва, 29.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 октября 2024 года. Курс ...31.05.2024 Официальный курс доллара США вырос на 40 коп., евро — на 65 коп.
УрБК, Москва, 31.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 июня 2024 года. Курс доллара ...05.04.2024 Официальный курс доллара США вырос на 10 коп., евро — на 5 коп.
УрБК, Москва, 05.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 апреля 2024 года. Курс доллара ...22.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 31 коп., евро — на 54 коп.
УрБК, Москва, 22.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 февраля 2024 года. Курс ...02.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 43 коп., евро — на 1,2 руб.
УрБК, Москва, 02.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 февраля 2024 года. Курс ...