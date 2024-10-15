Официальный курс доллара США вырос на 24 коп., евро — на 40 коп.

УрБК, Москва, 16.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 октября 2024 года. Курс ...15.10.2024 Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро — на 37 коп.
УрБК, Москва, 15.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 октября 2024 года. Курс ...10.10.2024 Официальный курс доллара США вырос на 84 коп., евро — на 72 коп.
УрБК, Москва, 10.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 октября 2024 года. Курс ...08.10.2024 Официальный курс доллара США вырос на 1,1 руб., евро — на 56 коп.
УрБК, Москва, 08.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 октября 2024 года. Курс ...03.10.2024 Официальный курс доллара США вырос на 1,1 руб., евро — на 79 коп.
УрБК, Москва, 03.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 октября 2024 года. Курс ...