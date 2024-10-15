Официальный курс доллара США вырос на 24 коп., евро — на 40 коп.

УрБК, Москва, 17.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 октября 2024 года. Курс доллара США вырос на 24,47 коп., до 97,25 руб., евро — на 40,87 коп., до 106,08 руб.