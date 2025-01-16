Официальный курс доллара США снизился до 102,81 руб., евро — до 106,10 руб.

УрБК, Москва, 16.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 января 2024 года. Курс доллара США снизился на 63 коп., до 102,81 руб., евро — на 15 коп., до 106,10 руб.