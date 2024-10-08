Официальный курс доллара США вырос на 84 коп., евро — на 72 коп.

УрБК, Москва, 10.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 октября 2024 года. Курс доллара США вырос на 84,04 коп., до 96,94 руб., евро — на 72,84 коп., до 106,41 руб.