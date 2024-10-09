Официальный курс доллара США вырос на 29 коп., евро — на 8 коп.

УрБК, Москва, 10.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 октября 2024 года. Курс ...09.10.2024 Официальный курс доллара США вырос на 4 коп., евро — на 38 коп.
УрБК, Москва, 09.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 октября 2024 года. Курс ...08.10.2024 Официальный курс доллара США вырос на 1,1 руб., евро — на 56 коп.
УрБК, Москва, 08.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 октября 2024 года. Курс ...04.10.2024 Официальный курс доллара США вырос на 52 коп., евро — на 41 коп.
УрБК, Москва, 04.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 октября 2024 года. Курс ...03.10.2024 Официальный курс доллара США вырос на 1,1 руб., евро — на 79 коп.
УрБК, Москва, 03.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 октября 2024 года. Курс ...