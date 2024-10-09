Официальный курс доллара США вырос на 29 коп., евро — на 8 коп.

УрБК, Москва, 11.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 октября 2024 года. Курс доллара США вырос на 29,11 коп., до 97,23 руб., евро — на 8,99 коп., до 106,50 руб.