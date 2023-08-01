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Паблик-арт-программа «ЧО» собирает истории екатеринбуржцев для аудиоспектакля о доме со старинным барельефом

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. В Екатеринбурге художники четвертого сезона паблик-арт-программы «ЧО» Катя Червонных и Степа Пантелеев собирают воспоминания жителей дома № 17 на улице Луначарского. Истории горожан об этой уникальной части города и о старинном барельефе на стене дома лягут в основу аудиоспектакля, сообщает пресс-служба проекта.

Предложить свои рассказы можно, заполнив небольшую анкету. Также поделиться историями можно будет на чаепитии, которое пройдет 12 августа с 14.00 до 18.00 напротив старинного барельефа.

«Барельеф был создан между 1970 и 1973 годами как подарок Екатеринбургу-Свердловску на 250-летие. Он должен был стать цветным, но остался незаконченным. Изменились и планы на улицу Луначарского: она должна была стать сквозной, а дом с барельефом встречал бы всех горожан и гостей города, въезжающих в центр от вокзала. Теперь Катя Червонных и Степа Пантеллев хотят вместе с горожанами рассказать истории, связанные с этим местом. Послушать их можно будет сидя на скамейке — арт-объект станет символом объединения разных поколений горожан», — сказано в анонсе мероприятия.

Уточняется, что в августе «ЧО» проведет встречи с жителями в формате чаепития. Горожане обсудят проект с художниками и вместе дополнят его. В первой половине сентября художники обработают рассказы горожан. Предварительно в конце сентября команда паблик-арт-фестиваля презентует аудиоспектакль.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организатором выступает компания «Атомстройкомплекс» при участии Уральского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина и АНО «Стандарт 2.0».
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