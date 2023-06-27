Свердловских предпринимателей обучат азам бизнеса на курсе «Стартуй уверенно»

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. В Свердловской области на базе центров «Мой бизнес» запускается программа «Реклама от ...06.04.2023 Свердловские предприниматели с начала года получили от СОФПП 526 поручительств на 3,2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого ...15.03.2023 СОФПП помог бизнесу получить 14 млрд рублей кредитных средств
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. За 2022 год Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) помог ...07.03.2023 Начинающим свердловским предпринимателям стал доступен заем по ставке 3,75%
Начинающим предпринимателям Свердловской области стал доступен льготный заем под половину ключевой ставки Банка России, ...07.03.2023 Начинающим свердловским предпринимателям стал доступен заем по ставке 3,75%
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Начинающим предпринимателям Свердловской области стал доступен льготный заем под ...