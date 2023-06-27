Свердловских предпринимателей обучат азам бизнеса на курсе «Стартуй уверенно»

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. В Свердловской области на базе центров «Мой бизнес» запускается программа «Реклама от ...

Свердловские предприниматели с начала года получили от СОФПП 526 поручительств на 3,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого ...