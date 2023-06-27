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Свердловских предпринимателей обучат азам бизнеса на курсе «Стартуй уверенно»

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр «Мой бизнес») набирает девятый поток курса «Стартуй уверенно», который начнется 14 августа.

Как сообщает пресс-служба СОФПП, он создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Бесплатная программа включает недельный интенсив, где начинающим предпринимателям будут помогать опытные бизнесмены, кандидаты наук, сертифицированные бизнес-тренеры и маркетологи.

«С начала 2023 года мы получили более 12 тыс. обращений от предпринимателей, касающихся инструментов поддержки для старта и ведения бизнеса, мероприятий и программ фонда. Информация и знания — то, что начинающим предпринимателям нужнее всего. В 2023 году мы увеличили набор до 13 потоков, чтобы как можно больше самозанятых и новичков в бизнесе смогли обучиться азам предпринимательского дела и подготовить свой собственный проект», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Участники мероприятия на протяжении месяца будут работать с наставниками над бизнес-проектом, а затем защитят его перед комиссией. После этого предприниматели получат документ установленного образца.

Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте СОФПП.
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