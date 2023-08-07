ММК внедрил систему обнаружения утечек на гидравлической технике

ММК внедрил технологии искусственного интеллекта для охраны безопасности труда ...03.08.2023 ММК уменьшает простои оборудования за счет автоматизированной диагностики
УрБК, Магнитогорск, 03.08.2023. В листопрокатном цехе №11 Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в рамках ...03.08.2022 На ММК внедрили автоматизированную систему контроля внутренних грузоперевозок
УрБК, Магнитогорск, 03.08.2022. Специалисты сортового цеха ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» внедрили в ...16.03.2018 ММК продолжает реализацию программы по персонализации управления ресурсами
УрБК, Магнитогорск, 16.03.2018. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) совершенствуется система ...31.07.2013 В Свердловской области будет внедрена система видеомониторинга лесных пожаров
Департамент лесного хозяйства Свердловской области опубликовал извещение на проведение открытого аукциона на поставку и ...