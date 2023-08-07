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ММК внедрил систему обнаружения утечек на гидравлической технике

УрБК, Магнитогорск, 09.08.2023. В листопрокатном цехе №10 Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начала работать автоматизированная система обнаружения утечек и учета промышленного масла на гидравлическом оборудовании.

ММК внедрил систему обнаружения утечек на гидравлической технике
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Как сообщает пресс-служба ММК, цифровая программа распознает состояние гидросистемы и снижает риски выхода из строя гидравлических агрегатов.

«Протяженность гидросистемы в цехе составляет несколько километров трубопроводов. В связи с этим оперативно определить место возникновения аварии практически невозможно. До момента обнаружения возникновения места и устранения неисправности происходит безвозвратная потеря большого объема промышленного масла», — говорится в сообщении.

Специалисты проектного офиса ООО «ММК-Информсервис», ПАО «ММК» и ООО «РнД МГТУ» создали цифровой двойник гидросистемы, который отображает работу оборудования в режиме реального времени. На каждой гидропанели были установлены датчики давления, потока и температуры.

Уточняется, что данные обрабатываются с помощью математических моделей и предиктивной диагностики. Все параметры работы системы выводятся на автоматизированные рабочие места (АРМ) работников цеха и интегрированы в систему мониторинга. Затем эта система отправляет sms-уведомления о возникновении неисправности на конкретном агрегате. В свою очередь, основываясь на собранных данных, работники принимают решения о необходимых действиях.
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