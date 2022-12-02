ММК уменьшает простои оборудования за счет автоматизированной диагностики

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 03.08.2023. В листопрокатном цехе №11 Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в рамках реализации Стратегии цифровизации начала работать система автоматизированной диагностики. С ее помощью отслеживается техническое состояние подшипников рабочих и опорных валков прокатных клетей стана 2000 холодной прокатки.Как сообщает пресс-служба ММК, инновационное решение в области вибрационного контроля помогает специалистам цеха отслеживать появление и развитие дефектов подшипниковых узлов, прогнозировать их износ и своевременно принимать корректирующие действия.Система в автоматизированном режиме собирает данные с датчиков, которые контролируют вибрацию подшипниковых узлов рабочих и опорных валков прокатных клетей стана, уточняют специалисты. Полученная информация обрабатывается с помощью специально разработанных алгоритмов математических моделей. Кроме того, применение технологии предиктивной аналитики позволит делать прогнозы о состоянии оборудования.«Для наглядности интерфейс программы выполнен в виде светофора, сигнализирующего о состоянии подшипников прокатных клетей. Зеленым цветом обозначается удовлетворительно работающие подшипниковые узлы оборудования, желтым — нуждающееся в проверке, а красным — узлы, которые необходимо заменить или провести их ревизию», — говорится в сообщении.Отметим, что листопрокатный цех № 11 (ЛПЦ-11) — одно из ключевых прокатных подразделений ММК, ориентированное в первую очередь на выпуск высококачественного холоднокатаного оцинкованного проката. Данная продукция используется в автомобильной промышленности и производстве бытовой техники.Добавим, что совместная разработка проектного офиса ООО «ММК-Информсервис» и ООО «РнД МГТУ» позволит максимально точно диагностировать возможную неисправность узлов оборудования стана. Это сократит внеплановые простои оборудования, минимизирует риск внезапных поломок, снизит расходы на техническое обслуживание и ремонт, а также уменьшит расход материально-технических ресурсов.