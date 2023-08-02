Официальный курс доллара США снизился на 49 коп., евро — на 61 коп.

УрБК, Москва, 09.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 августа 2023 года. Курс долл. США снизился на 49,13 коп., до 96,07 руб., евро — на 61,91 коп., до 105,43 руб.