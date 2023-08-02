Официальный курс доллара США снизился на 49 коп., евро — на 61 коп.

УрБК, Москва, 02.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 августа 2023 года. Курс долл. ...25.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 19 коп., евро — на 35 коп.
УрБК, Москва, 25.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 мая 2023 года. Курс долл. США ...12.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 80 коп., евро — на 1,2 руб.
УрБК, Москва, 12.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 мая 2023 года. Курс долл. США ...05.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1,79 руб., евро — на 2,09 руб.
УрБК, Москва, 05.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 мая 2023 года. Курс долл. США ...05.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 69 коп., евро — на 57 коп.
УрБК, Москва, 05.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 мая 2023 года. Курс долл. США ...