Компания «Атомстройкомплекс» к лету 2025 года построит на Химмаше 17 тыс. кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Три проекта компании «Атомстройкомплекс» включены в реестр умных новостроек, ...10.05.2023 «Атомстройкомплекс» приступил к строительству новой улицы на Уктусе
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. «Атомстройкомплекс» начал строительство новой улицы Водоемной в микрорайоне Уктус, ...14.03.2023 «Атомстройкомплекс» отремонтирует в 2023 году дороги на шести улицах Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Компания «Атомстройкомплекс» поделилась своими планами по намеченным на 2023 год ...25.01.2022 «Атомстройкомплекс» запустил продажи квартир в новом доме ЖК «Балтийский» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2022. Компания «Атомстройкомплекс» открыла продажи квартир в новом доме ЖК «Балтийский» в ...08.09.2020 «Атомстройкомплекс» установит памятный знак возле дома поэта Бориса Рыжего в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2020. Компания «Атомстройкомплекс» установит памятный знак возле дома поэта Бориса Рыжего в ...