Компания «Атомстройкомплекс» к лету 2025 года построит на Химмаше 17 тыс. кв. метров жилья

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Во II квартале 2025 года в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге будет введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом от компании «Атомстройкомплекс». Первая очередь комплекса «Северный Химмаш» будет включать 17 тыс. кв. м. жилых площадей, а также коммерческие помещения, сообщает пресс-служба застройщика.В дальнейшем здесь будут построены еще два жилых дома и удобные выезды на улицы Южногорская и Дагестанская. При разработке проекта учитывались пожелания жителей микрорайона к безопасности и доступности инфраструктуры, экологичности.Так, в новом комплексе предусмотрена установка IP-видеокамер в общественных местах, придомовая территория будет отгорожена от улицы, въезд машин запрещен, а доступ посторонних ограничен.